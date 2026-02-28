Байер - Майнц 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Майнц, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|33
|вр
|Даниэль Бац
|31
|зщ
|Доминик Кор
|4
|зщ
|Стефан Пош
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|21
|зщ
|Данни да Коста
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|26
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|20
|нп
|Филлип Тиц
|Каспер Юльманн
|Урс Фишер (и.о.)
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|19.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14