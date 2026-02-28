00:41 ()
Байер - Майнц 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Байер
Майнц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Майнц, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
24ИспанияпзАлеш Гарсия
8ГерманияпзРоберт Андрих
6АргентинапзИгнасио Фернандес
30АлжирпзИбрахим Маза
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
33ГерманияврДаниэль Бац
31ГерманиязщДоминик Кор
4АвстриязщСтефан Пош
48ПольшазщКацпер Потульский
21ГерманиязщДанни да Коста
30ШвейцариязщСильван Видмер
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
26ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
20ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ШвейцарияУрс Фишер (и.о.)
История личных встреч
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турМайнц3 : 4Байер
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турМайнц2 : 2Байер
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0Майнц
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 1Майнц
30.09.2023Германия — Бундеслига6-й турМайнц0 : 3Байер
19.02.2023Германия — Бундеслига21-й турБайер2 : 3Майнц
27.08.2022Германия — Бундеслига4-й турМайнц0 : 3Байер
18.02.2022Германия - Бундеслига23-й турМайнц3 : 2Байер
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБайер1 : 0Майнц
13.02.2021Германия — Бундеслига21-й турБайер2 : 2Майнц
24.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБайер0 : 0
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур1 : 0Байер
18.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 2Байер
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБайер4 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Байер
20.02.2026Германия — Бундеслига23-й турМайнц1 : 1
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур4 : 0Майнц
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турМайнц2 : 0
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Майнц
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турМайнц3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

Отзывы и комментарии к матчу

