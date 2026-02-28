00:40 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Бёрнли - Брентфорд 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
28 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Бёрнли
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брентфорд, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брентфорд
Лондон
1СловакияврМартин Дубравка
2АнглиязщКайл Уокер
4АнглиязщДжо Уорролл
5ФранциязщМаксим Эстеве
12АнглиязщБашир Хамфрис
29АнглияпзДжош Лорент
28ТуниспзХаннибал Межбри
19НидерландыпзЗиан Флемминг
20АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
10АнглиянпМаркус Эдвардс
11АнглиянпДжейдон Энтони
1ИрландияврКивин Келлехер
20НорвегиязщКристоффер Аер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
3АнглиязщРико Генри
33ИталияпзМикаель Кайоде
6АнглияпзДжордан Хендерсон
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
19Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9БразилиянпИгор Тьяго
7ГерманиянпКевин Шаде
Главные тренеры
АнглияСкотт Паркер
ИрландияКит Эндрюс
История личных встреч
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турБрентфорд3 : 1Бёрнли
16.03.2024Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли2 : 1Брентфорд
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 0Бёрнли
12.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турБрентфорд2 : 0Бёрнли
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли3 : 1Брентфорд
15.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБрентфорд1 : 3Бёрнли
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБёрнли1 : 0Брентфорд
21.02.2026Англия — Премьер-лига27-й тур1 : 1Бёрнли
14.02.2026Кубок Англии1/16 финалаБёрнли1 : 2
11.02.2026Англия — Премьер-лига26-й тур2 : 3Бёрнли
07.02.2026Англия — Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 2
02.02.2026Англия — Премьер-лига24-й тур3 : 0Бёрнли
21.02.2026Англия — Премьер-лига27-й турБрентфорд0 : 2
16.02.2026Кубок Англии1/16 финала0 : 1Брентфорд
12.02.2026Англия — Премьер-лига26-й турБрентфорд1 : 1
07.02.2026Англия — Премьер-лига25-й тур2 : 3Брентфорд
01.02.2026Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close