Бёрнли - Брентфорд 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брентфорд, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|29
|пз
|Джош Лорент
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|20
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шаде
|Скотт Паркер
|Кит Эндрюс
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|15.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10