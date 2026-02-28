00:41 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Верона - Наполи 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
28 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Верона
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
15 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Фарерские острова зщ Андриас Эдмундссон
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
3 Дания зщ Мартин Фресе
21 Нидерланды пз Абду Арруи
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
11 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
18 Шотландия нп Кирон Боуи
9 Швеция нп Амин Сарр
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
26 Италия пз Антонио Вергара
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
19 Дания нп Расмус Хойлунд
21 Италия нп Маттео Политано
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Антонио Конте
История личных встреч
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Наполи2 : 2Верона
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Наполи2 : 0Верона
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Верона3 : 0Наполи
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 1Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3Наполи
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Наполи0 : 0Верона
15.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Верона2 : 5Наполи
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 2Наполи
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Наполи1 : 1Верона
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Наполи1 : 1Верона
20.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Верона
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 1Верона
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 0
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 0Верона
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Верона1 : 3
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Наполи2 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 1 6 : 7
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 3Наполи
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Наполи2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Удинезе2632
12 Парма2632
13 Кальяри2629
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2624
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close