Верона - Наполи 28 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|21
|пз
|Абду Арруи
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|18
|нп
|Кирон Боуи
|9
|нп
|Амин Сарр
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|26
|пз
|Антонио Вергара
|20
|нп
|Элиф Элмас
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|21
|нп
|Маттео Политано
|Паоло Дзанетти
|Антонио Конте
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 5
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Удинезе
|26
|32
|12
|Парма
|26
|32
|13
|Кальяри
|26
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15