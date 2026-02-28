00:42 ()
НЕК Неймеген - Фортуна 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
28 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фортуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фортуна, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
14 Израиль зщ Элазар Даса
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
23 Япония пз Кодаи Сано
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
20 Франция нп Noe Lebreton
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
12 Португалия зщ Иву Пинту
21 Нидерланды зщ Нерайсо Касанвирьо
44 Испания зщ Иван Маркес
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
18 Греция пз Димитриос Лимниос
20 Франция пз Эдуар Мишю
70 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна3 : 2НЕК Неймеген
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
02.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 3НЕК Неймеген
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НЕК Неймеген1 : 3
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген4 : 1
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0
20.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фортуна2 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 1Фортуна
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна2 : 2
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фортуна
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2437
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2431
9 Гронинген2431
10 Херенвен2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

