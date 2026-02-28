НЕК Неймеген - Фортуна 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фортуна, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|14
|зщ
|Элазар Даса
|25
|пз
|Сами Уаисса
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|23
|пз
|Кодаи Сано
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|30
|нп
|Брайан Линссен
|20
|нп
|Noe Lebreton
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|12
|зщ
|Иву Пинту
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|44
|зщ
|Иван Маркес
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|70
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|Данни Бёйс
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|31
|9
|Гронинген
|24
|31
|10
|Херенвен
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17