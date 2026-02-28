00:40 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Мальорка - Реал Сосьедад 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
28 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Мальорка
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
21ИспаниязщАнтонио Раильо
24СловакиязщМартин Вальент
22КолумбиязщХоан Мохика
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
5ИспанияпзОмар Маскарель
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
18АнглиянпМатео Джозеф
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
5ИспаниязщИгор Субельдия
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
15ИспанияпзПабло Марин
18ИспанияпзКарлос Солер
12ВенесуэлапзЯнхель Эррера
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
24.09.2025Испания — Примера6-й турРеал Сосьедад1 : 0Мальорка
12.04.2025Испания — Примера31-й турРеал Сосьедад0 : 2Мальорка
17.09.2024Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0Реал Сосьедад
27.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1 4 : 5Мальорка
18.02.2024Испания - Примера25-й турМальорка1 : 2Реал Сосьедад
06.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчМальорка0 : 0Реал Сосьедад
21.10.2023Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад1 : 0Мальорка
12.03.2023Испания - Примера25-й турМальорка1 : 1Реал Сосьедад
17.01.2023Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад1 : 0Мальорка
19.10.2022Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад1 : 0Мальорка
22.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 0Мальорка
15.02.2026Испания — Примера24-й турМальорка1 : 2
07.02.2026Испания — Примера23-й тур3 : 0Мальорка
02.02.2026Испания — Примера22-й турМальорка4 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Мальорка
21.02.2026Испания — Примера25-й турРеал Сосьедад3 : 3
14.02.2026Испания — Примера24-й тур4 : 1Реал Сосьедад
11.02.2026Кубок Испании1/2 финала0 : 1Реал Сосьедад
07.02.2026Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2551
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Алавес2527
15 Райо Вальекано2426
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

