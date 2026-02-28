Мальорка - Реал Сосьедад 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|5
|пз
|Омар Маскарель
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|18
|нп
|Матео Джозеф
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|15
|пз
|Пабло Марин
|18
|пз
|Карлос Солер
|12
|пз
|Янхель Эррера
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Хагоба Аррасате
|Пеллегрино Матараццо
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Алавес
|25
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|26
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17