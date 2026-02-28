00:41 ()
Вердер - Хайденхайм 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вердер
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хайденхайм, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
30ГерманияврМио Бакхаус
32АвстриязщМарко Фридль
4ГерманиязщНиклас Штарк
2БельгиязщОливье Деман
22АргентиназщХулиан Малатини
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
11ГерманиянпДжастин Нджинма
17АвстриянпМарко Грюлль
19СербиянпЙован Милошевич
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
4ГерманиязщТим Зирслебен
26ГерманиязщХеннес Беренс
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
8ТурцияпзЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турХайденхайм2 : 2Вердер
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турХайденхайм1 : 4Вердер
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВердер3 : 3Хайденхайм
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турВердер1 : 2Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2Вердер
12.03.2022Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Вердер
01.10.2021Германия - Вторая Бундеслига9-й турВердер3 : 0Хайденхайм
06.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиХайденхайм2 : 2Вердер
02.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиВердер0 : 0Хайденхайм
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВердер4 : 1Хайденхайм
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 1Вердер
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турВердер0 : 3
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 0Вердер
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й турВердер0 : 2
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й турХайденхайм3 : 3
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур1 : 0Хайденхайм
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турХайденхайм0 : 2
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 2Хайденхайм
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турХайденхайм0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

Отзывы и комментарии к матчу

