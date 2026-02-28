Вердер - Хайденхайм 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хайденхайм, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|2
|зщ
|Оливье Деман
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|17
|нп
|Марко Грюлль
|19
|нп
|Йован Милошевич
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|Хорст Штеффен
|Франк Шмидт
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|06.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|02.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14