00:39 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Оренбург - Акрон 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 11:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
28 Февраля 2026 года в 12:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Оренбург
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турАкрон1 : 2Оренбург
30.11.2024Мир Российская Премьер-лига17-й турАкрон1 : 0Оренбург
10.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турОренбург2 : 2Акрон
27.11.2021ФНЛ - Первый дивизион25-й турАкрон0 : 3Оренбург
21.08.2021ФНЛ - Первый дивизион7-й турОренбург1 : 0Акрон
14.03.2021ФНЛ - Первый дивизион30-й турАкрон1 : 1Оренбург
19.09.2020ФНЛ - Первый дивизион10-й турОренбург0 : 0Акрон
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 0Оренбург
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Оренбург1 : 0
13.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Оренбург0 : 1
13.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Оренбург2 : 1
06.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Оренбург5 : 1
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон1 : 0
10.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон2 : 1
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон3 : 1
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон7 : 0
28.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1942
2 Краснодар1840
3 Локомотив М1837
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Динамо Мх1815
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород1814
15
Зона вылета
Оренбург1812
16
Зона вылета
Сочи189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close