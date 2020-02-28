Оренбург - Акрон 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 3
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|06.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|10.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|7 : 0
|28.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|19
|42
|2
|Краснодар
|18
|40
|3
|Локомотив М
|18
|37
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|18
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|18
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|18
|12
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9