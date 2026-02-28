00:41 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Интер - Дженоа 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Интер М
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
15 Италия зщ Франческо Ачерби
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
8 Хорватия пз Петар Сучич
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
8 Италия пз Томмазо Бальданци
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа1 : 2Интер М
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Интер М1 : 0Дженоа
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа2 : 2Интер М
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Интер М2 : 1Дженоа
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1Интер М
25.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа0 : 0Интер М
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Дженоа
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Интер М3 : 0Дженоа
24.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Дженоа0 : 2Интер М
25.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа0 : 3Интер М
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Интер М1 : 2
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Интер М
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 1Интер М
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Интер М3 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Интер М
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Дженоа3 : 0
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Дженоа
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Дженоа2 : 3
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2Дженоа
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Дженоа3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Удинезе2632
12 Парма2632
13 Кальяри2629
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2624
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

