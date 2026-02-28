Интер - Дженоа 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|8
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|Кристиан Киву
|Даниэле Де Росси
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Удинезе
|26
|32
|12
|Парма
|26
|32
|13
|Кальяри
|26
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15