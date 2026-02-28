Аль-Фейха - Аль-Наср 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2026 21:00
28 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|1 : 3
|25.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|13.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|25.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 5
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|4 : 0
|18.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|24
|59
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|24
|58
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|23
|58
|4
|Аль-Кадисия
|23
|53
|5
|Аль-Таавун
|23
|40
|6
|Аль-Иттихад
|23
|39
|7
|Аль-Иттифак
|24
|38
|8
|Неом
|23
|32
|9
|Аль-Фатех
|24
|28
|10
|Аль-Хазм
|24
|28
|11
|Аль-Халидж
|23
|27
|12
|Аль-Фейха
|23
|27
|13
|Аль-Шабаб
|24
|25
|14
|Аль-Холуд
|23
|22
|15
|Эр-Рияд
|24
|16
| 16
Зона вылета
|Дамак
|24
|16
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|23
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|23
|8