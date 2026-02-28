00:43 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Аль-Фейха - Аль-Наср 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 21:00
28 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур
Аль-Фейха
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Наср2 : 1Аль-Фейха
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Фейха
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Фейха1 : 4Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фейха
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0Аль-Фейха
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч Аль-Фейха0 : 1Аль-Наср
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Фейха1 : 3Аль-Наср
25.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Фейха1 : 1
20.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 2 : 3Аль-Фейха
13.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 2 : 1Аль-Фейха
05.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Фейха3 : 0
01.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 1 : 0Аль-Фейха
25.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 5Аль-Наср
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Наср4 : 0
18.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср1 : 0
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2459
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2458
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2358
4 Аль-Кадисия2353
5 Аль-Таавун2340
6 Аль-Иттихад2339
7 Аль-Иттифак2438
8 Неом2332
9 Аль-Фатех2428
10 Аль-Хазм2428
11 Аль-Халидж2327
12 Аль-Фейха2327
13 Аль-Шабаб2425
14 Аль-Холуд2322
15 Эр-Рияд2416
16
Зона вылета
Дамак2416
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2310
18
Зона вылета
Аль-Наджма238

