00:39 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Локомотив М - Пари Нижний Новгород 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:00
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Локомотив М
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Локомотив М
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Локомотив М
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М3 : 0Пари Нижний Новгород
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3Локомотив М
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Локомотив М
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород0 : 4Локомотив М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Локомотив М
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М1 : 1
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М4 : 0
08.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М2 : 0
08.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М3 : 2
19.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород0 : 1
19.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород4 : 3
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород2 : 1
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород4 : 1
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Пари Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1942
2 Краснодар1840
3 Локомотив М1837
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Динамо Мх1815
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород1814
15
Зона вылета
Оренбург1812
16
Зона вылета
Сочи189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close