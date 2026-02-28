Сокол - Челябинск 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2026 12:00
28 Февраля 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Челябинск, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Челябинск
Главные тренеры
|Младен Кашчелан
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|04.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|22-й тур
|1 : 1
|05.07.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|10-й тур
|1 : 3
|07.09.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|23-й тур
|2 : 0
|30.05.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|7-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2 ДВ
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 2
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|21
|34
|5
|КАМАЗ
|22
|33
|6
|Челябинск
|21
|32
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|Арсенал Т
|22
|29
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Нефтехимик
|21
|28
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12