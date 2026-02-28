00:42 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Сокол - Челябинск 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 12:00
28 Февраля 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Сокол
Челябинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Челябинск, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Черногория Младен Кашчелан
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Челябинск3 : 1Сокол
04.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 22-й тур Сокол1 : 1Челябинск
05.07.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 10-й тур Челябинск1 : 3Сокол
07.09.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 23-й тур Челябинск2 : 0Сокол
30.05.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 7-й тур Сокол1 : 3Челябинск
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Сокол0 : 2
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 0Сокол
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Сокол0 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 1Сокол
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Сокол
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2 ДВЧелябинск
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Челябинск
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 2 : 0Челябинск
24.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 2Челябинск
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Челябинск3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 КАМАЗ2233
6 Челябинск2132
7 Ротор2130
8 Арсенал Т2229
9 СКА-Хабаровск2129
10 Нефтехимик2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close