Боруссия Д - Бавария 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
28 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
2БразилиязщЯн Коуто
24ШвециязщДаниэль Свенссон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
20АвстрияпзМарсель Забитцер
7АнглияпзДжоб Беллингем
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
9ГвинеянпСеру Гирасси
40ГерманияврЙонас Урбиг
44ХорватиязщЙосип Станишич
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
27АвстриязщКонрад Лаймер
4ГерманиязщЖонатан Та
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
10ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турБавария2 : 1Боруссия Д
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБавария2 : 2Боруссия Д
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турБоруссия Д1 : 1Бавария
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2Боруссия Д
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4Бавария
01.04.2023Германия — Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч4 : 1Боруссия Д
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Боруссия Д
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБоруссия Д2 : 0
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБоруссия Д4 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2Боруссия Д
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турБавария3 : 2
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур0 : 3Бавария
11.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБавария2 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турБавария5 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 2Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

Отзывы и комментарии к матчу

