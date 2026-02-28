Боруссия Д - Бавария 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|зщ
|Ян Коуто
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Серу Гирасси
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Нико Ковач
|Венсан Компани
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14