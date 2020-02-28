Нефтехимик - Уфа 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 3
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 4
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|21
|34
|5
|КАМАЗ
|22
|33
|6
|Челябинск
|21
|32
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|Арсенал Т
|22
|29
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Нефтехимик
|21
|28
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12