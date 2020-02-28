00:42 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Нефтехимик - Уфа 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Нефтехимик
Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3Нефтехимик
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Уфа3 : 2Нефтехимик
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа1 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1Уфа
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик2 : 0Уфа
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа0 : 0Нефтехимик
11.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Уфа1 : 1Нефтехимик
18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Нефтехимик1 : 1Уфа
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Уфа0 : 1 ДВНефтехимик
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Уфа2 : 0Нефтехимик
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Нефтехимик
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Нефтехимик1 : 3
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 4Нефтехимик
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Нефтехимик1 : 0
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 1Нефтехимик
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 1 : 1Уфа
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Уфа0 : 4
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Уфа1 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 1Уфа
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Уфа3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 КАМАЗ2233
6 Челябинск2132
7 Ротор2130
8 Арсенал Т2229
9 СКА-Хабаровск2129
10 Нефтехимик2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

Отзывы и комментарии к матчу

