Галатасарай - Аланьяспор 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
28 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Галатасарай
Аланьяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Аланьяспор, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Аланьяспор0 : 1Галатасарай
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Аланьяспор1 : 2Галатасарай
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0Аланьяспор
15.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Аланьяспор0 : 4Галатасарай
25.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай4 : 0Аланьяспор
18.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Аланьяспор1 : 4Галатасарай
23.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 2Аланьяспор
06.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Аланьяспор1 : 1Галатасарай
19.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай0 : 1Аланьяспор
20.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 1Галатасарай
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2 ДВГалатасарай
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 2 : 0Галатасарай
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2
13.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Галатасарай5 : 1
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Галатасарай
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Аланьяспор1 : 2
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Аланьяспор2 : 1
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 2 : 2Аланьяспор
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур 0 : 4Аланьяспор
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Аланьяспор1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2355
2
Лига чемпионов
Фенербахче2353
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2343
5 Гёзтепе2341
6 Истанбул Башакшехир2439
7 Самсунспор2331
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2328
10 Аланьяспор2326
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2323
13 Коньяспор2423
14 Генчлербирлиги2323
15 Эюпспор2321
16
Зона вылета
Касымпаша2320
17
Зона вылета
Кайсериспор2319
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2413

