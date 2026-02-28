Монако - Анже 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Анже, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|25
|зщ
|Ваут Фас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|пз
|Денис Закария
|24
|пз
|Симон Адингра
|15
|пз
|Ламин Камара
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|12
|вр
|Эрве Коффи
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Луи Мутон
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|Себастьен Поконьоли
|Александр Дюжо
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|37
| 6
Лига конференций
|Ренн
|23
|37
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|23
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13