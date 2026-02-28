00:41 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Монако - Анже 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
28 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Монако
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Анже, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Анже
Анже
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
25 Бельгия зщ Ваут Фас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
2 Бразилия зщ Вандерсон
6 Швейцария пз Денис Закария
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
15 Сенегал пз Ламин Камара
9 США пз Фоларин Балогун
11 Франция пз Магнес Аклиуш
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
4 Мали зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
3 Габон зщ Жак Экомье
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
93 Алжир пз Харис Белькебла
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
6 Франция пз Луи Мутон
14 Марокко пз Яссин Белькдим
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
9 Франция нп Годюэн Куалипу
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Анже1 : 1Монако
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Анже0 : 2Монако
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Монако0 : 1Анже
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2Монако
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Монако2 : 0Анже
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 0Анже
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Анже1 : 3Монако
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Анже0 : 1Монако
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако3 : 0Анже
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Монако1 : 0Анже
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2Монако
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3Монако
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Монако3 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Монако
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Анже0 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 0Анже
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Анже1 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2352
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2337
6
Лига конференций
Ренн2337
7 Страсбург2334
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2331
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

