Борнмут - Сандерленд 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Сандерленд, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
|22
|нп
|Эли Крупи
|21
|нп
|Амин Адли
|9
|нп
|Эванилсон
|22
|вр
|Робин Руфс
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|27
|пз
|Ноа Садики
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|нп
|Нильсон Ангуло
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|Андони Ираола
|Режис Ле Брис
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10