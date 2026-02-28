00:39 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Борнмут - Сандерленд 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 14:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
28 Февраля 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Борнмут
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Сандерленд, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Сандерленд
Сандерленд
1СербияврДжордже Петрович
20ИспаниязщАлехандро Хименес
23АнглиязщДжеймс Хилл
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ФранциязщАдриен Трюффер
8АнглияпзАлекс Скотт
12СШАпзТайлер Адамс
37Бразилияпз Райан
22ФранциянпЭли Крупи
21МарокконпАмин Адли
9Бразилиянп Эванилсон
22НидерландыврРобин Руфс
6НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
15ПарагвайзщОмар Альдерете
32Северная ИрландиязщТрай Хам
27ДР КонгопзНоа Садики
19СенегалпзХабиб Диарра
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ЭквадорнпНильсон Ангуло
18ФранциянпВильсон Изидор
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турСандерленд3 : 2Борнмут
29.04.2017Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд0 : 1Борнмут
05.11.2016Англия - Премьер-лига11-й турБорнмут1 : 2Сандерленд
23.01.2016Англия - Премьер-лига23-й турСандерленд1 : 1Борнмут
19.09.2015Англия - Премьер-лига6-й турБорнмут2 : 0Сандерленд
21.02.2026Англия — Премьер-лига27-й тур0 : 0Борнмут
10.02.2026Англия — Премьер-лига26-й тур1 : 2Борнмут
07.02.2026Англия — Премьер-лига25-й турБорнмут1 : 1
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 2Борнмут
24.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турБорнмут3 : 2
22.02.2026Англия — Премьер-лига27-й турСандерленд1 : 3
15.02.2026Кубок Англии1/16 финала0 : 1Сандерленд
11.02.2026Англия — Премьер-лига26-й турСандерленд0 : 1
07.02.2026Англия — Премьер-лига25-й тур3 : 0Сандерленд
02.02.2026Англия — Премьер-лига24-й турСандерленд3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

