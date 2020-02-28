00:42 ()
Насьонал - Брага 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 20:00
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
28 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Насьонал
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Брага, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
1 Бразилия вр Кайке
16 Парагвай зщ Alan Nunez
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
33 Португалия зщ Chico Goncalves
24 Франция зщ Ленни Валлье
8 Испания пз Мигель Баэса
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
28 Бразилия пз Лизиеро
27 Бразилия нп Габриэл Верон
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
1 Чехия вр Лукаш Горничек
37 Босния и Герцеговина зщ Адриан Леон Баришич
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
27 Австрия пз Флориан Гриллич
50 Португалия пз Диегу Родригеш
10 Уругвай пз Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Брага4 : 2Насьонал
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Брага0 : 1Насьонал
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0Насьонал
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Брага
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Брага2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5Брага
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 2Брага
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Брага5 : 0Насьонал
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Насьонал
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал0 : 1
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Насьонал0 : 0
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Насьонал
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Насьонал4 : 0
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Брага3 : 2
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Брага
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Брага3 : 0
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 4Брага
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2333
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

