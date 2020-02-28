Насьонал - Брага 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Брага, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайке
|16
|зщ
|Alan Nunez
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|24
|зщ
|Ленни Валлье
|8
|пз
|Мигель Баэса
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|28
|пз
|Лизиеро
|27
|нп
|Габриэл Верон
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|10
|пз
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|Карлос Висенс
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|30.10.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|5 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|58
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|23
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|24
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|23
|8