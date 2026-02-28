00:43 ()
Витория Гимарайнш - Алверка 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
28 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Витория Гимарайнш
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Алверка, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Алверка2 : 0Витория Гимарайнш
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 2Витория Гимарайнш
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Витория Гимарайнш
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 2Витория Гимарайнш
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Алверка1 : 1
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 1Алверка
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Алверка
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Алверка1 : 1
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 5 : 0Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2333
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

Отзывы и комментарии к матчу

