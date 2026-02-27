03:50 ()
Свернуть список

Спортинг - Эшторил 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 22:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
27 Февраля 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Спортинг
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Испания вр Хоэль Роблес
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
25 Австрия зщ Феликс Бахер
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
2 Испания зщ Рикард Санчес
20 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
6 Испания пз Алехандро Орельяна
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
14 Франция нп Янис Беграуи
12 Португалия нп Жоау Карвалью
9 Венесуэла нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1Эшторил
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 3Спортинг
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
05.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг5 : 1Эшторил
27.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Эшторил
02.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Спортинг
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Спортинг3 : 0Эшторил
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
01.11.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2Эшторил
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 3Спортинг
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг1 : 0
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Спортинг3 : 2 ДВ
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил3 : 1
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 0Эшторил
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 4Эшторил
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2362
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2333
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2326
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close