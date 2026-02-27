Спортинг - Эшторил 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|20
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|14
|нп
|Янис Беграуи
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|Руй Боржеш
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|5 : 1
|27.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|23
|62
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|58
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|23
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|23
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|23
|8