05:35 ()
Свернуть список

Лозанна - Сигма Оломоуц 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: де ла Туйер (Лозанна, Швейцария), вместимость: 12544
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Лозанна
Сигма Оломоуц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лозанна - Сигма Оломоуц, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: де ла Туйер (Лозанна, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
25 Хорватия вр Карло Летица
2 Франция зщ Брандон Соппи
14 Франция зщ Кевин Муанга
71 Швейцария зщ Карим Соу
93 Франция зщ Секу Фофана
10 Швейцария пз Оливьер Кустодио
8 Швеция пз Джейми Роше
16 Швейцария пз Ники Белоко
70 Мали пз Гауссу Дьяките
78 Испания нп Омар Джанне
11 Англия нп Нейтан Бутлер-Ойедеджи
91 Чехия вр Ян Коутны
2 Гвинея зщ Абдулайе Силла
33 Словакия зщ Матуш Малы
13 Чехия зщ Jiří Sláma
47 Чехия пз Михал Беран
88 Венгрия пз Петер Барат
70 Нигерия пз Abubakar Ghali
7 Словения пз Даниэль Штурм
22 Чехия нп Матей Гадаш
14 Чехия нп Антонин Русек
9 Чехия нп Ян Климент
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Германия Петер Цейдлер
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Сигма Оломоуц1 : 1Лозанна
22.02.2026 Швейцария — Суперлига 26-й тур 2 : 1Лозанна
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Сигма Оломоуц1 : 1Лозанна
15.02.2026 Швейцария — Суперлига 25-й тур Лозанна3 : 3
12.02.2026 Швейцария — Суперлига 24-й тур 5 : 1Лозанна
08.02.2026 Швейцария — Суперлига 23-й тур Лозанна1 : 1
22.02.2026 Чехия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сигма Оломоуц
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Сигма Оломоуц1 : 1Лозанна
14.02.2026 Чехия — Высшая лига 22-й тур Сигма Оломоуц1 : 2
07.02.2026 Чехия — Высшая лига 21-й тур 2 : 0Сигма Оломоуц
31.01.2026 Чехия — Высшая лига 20-й тур Сигма Оломоуц1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close