Лозанна - Сигма Оломоуц 26 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лозанна - Сигма Оломоуц, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: де ла Туйер (Лозанна, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Карло Летица
|2
|зщ
|Брандон Соппи
|14
|зщ
|Кевин Муанга
|71
|зщ
|Карим Соу
|93
|зщ
|Секу Фофана
|10
|пз
|Оливьер Кустодио
|8
|пз
|Джейми Роше
|16
|пз
|Ники Белоко
|70
|пз
|Гауссу Дьяките
|78
|нп
|Омар Джанне
|11
|нп
|Нейтан Бутлер-Ойедеджи
|91
|вр
|Ян Коутны
|2
|зщ
|Абдулайе Силла
|33
|зщ
|Матуш Малы
|13
|зщ
|Jiří Sláma
|47
|пз
|Михал Беран
|88
|пз
|Петер Барат
|70
|пз
|Abubakar Ghali
|7
|пз
|Даниэль Штурм
|22
|нп
|Матей Гадаш
|14
|нп
|Антонин Русек
|9
|нп
|Ян Климент
|Петер Цейдлер
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|22.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|26-й тур
|2 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|15.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|25-й тур
|3 : 3
|12.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|24-й тур
|5 : 1
|08.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|14.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0