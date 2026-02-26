05:34 ()
Болонья - Бранн 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Болонья
Бранн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Бранн, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Бранн
Берген, Норвегия
1 Польша вр Лукаш Скорупски
16 Италия зщ Николо Казале
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
20 Италия зщ Надир Цортеа
17 Португалия пз Жоау Мариу
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
10 Италия нп Федерико Бернардески
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
28 Италия нп Николо Камбьяги
1 Норвегия вр Матиас Дюнгеланн
21 Бельгия зщ Дензел Де Руве
3 Норвегия зщ Фредрик Паллесен Кнудсен
4 Гана зщ Нана Кваме Боакье
17 Норвегия зщ Йоахим Солтведт
10 Исландия пз Кристадль Ингасон
18 Дания пз Якоб Лунги Сёренсен
8 Норвегия пз Феликс Хорн Мюре
14 Норвегия нп Ульрик Матисен
29 Норвегия нп Ноа-Жан Хольм
16 Исландия нп Йоун Торстейнссон
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Исландия Фрейр Александерссон
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Бранн0 : 1Болонья
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Болонья0 : 0Бранн
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Болонья1 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Бранн0 : 1Болонья
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Болонья
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Болонья1 : 1 1 : 4
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Болонья0 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Бранн0 : 1Болонья
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Бранн
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Бранн3 : 3
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Бранн0 : 4
30.11.2025 Норвегия — Элитсерия 30-й тур Бранн3 : 1

