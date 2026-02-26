Моуринью уже 12 лет подряд не одерживает победу в плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 02:06

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью продолжает испытывать трудности в плей-офф Лиги чемпионов — он не может победить в последних 10 матчах этой стадии турнира. Последняя его победа в матчах на выбывание датируется 2014 годом, когда он возглавлял «Челси», сообщил источник Stats Foot в соцсети X.

На данный момент это рекордная по продолжительности серия без побед для тренера на стадии плей-офф Лиги чемпионов — ни один другой специалист не сталкивался с таким длительным периодом неудач в истории турнира.

В последнем менее успешном ответном матче плей-офф сезона 2025/2026 «Бенфика» уступила «Реалу» со счётом 1:2, что вновь подтвердило непростое положение команды под руководством Моуринью в европейских кубках.

Жозе Моуринью занимает пост главного тренера «Бенфики» с 2025 года, и его соглашение с португальским клубом рассчитано до 2027 года, что предполагает продолжение работы и попытки улучшить результаты команды в ближайшие сезоны.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на знаменитом стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, где разыграют главный европейский клубный трофей.