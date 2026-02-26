«Тоттенхэм» может расстаться с Тудором, если команда не улучшит результаты

Дата публикации: 26-02-2026 02:04

Руководство футбольного клуба «Тоттенхэм» рассматривает возможность досрочного прекращения контракта с тренером Игором Тудором. Такое решение может быть принято в случае, если результаты команды не улучшатся. По информации indykaila News, опубликованной в социальной сети Х, ситуация внутри клуба вызывает серьёзную тревогу у руководства, которое недовольно текущими показателями команды.

Как указывает источник, терпение совета директоров близко к исчерпанию, и дальнейшая судьба хорватского наставника зависит от успехов в ближайших матчах. Хотя Тудор приступил к работе с клубом сравнительно недавно, сложившийся кризис вынуждает руководство задумываться о необходимости перемен. Источники внутри клуба подчёркивают, что «Тоттенхэм» не может позволить себе исключение из Премьер-лиги ни с финансовой, ни с имиджевой точки зрения.

В связи с этим руководство готовит план действий на случай немедленного отстранения Тудора от должности. Уже ведутся предварительные переговоры с потенциальными кандидатами, способными оперативно изменить ситуацию к лучшему. Клуб стремится выбрать тренера, который поможет стабилизировать игру команды и вернуть её на победный путь.

Следует отметить, что руководство клуба понимает всю серьезность предстоящих решений, поскольку сохранение команды в элите английского футбола имеет ключевое значение для будущего «Тоттенхэма». Управленцы нацелены на быстрые и эффективные меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения результатов и сохранить статус клуба среди лучших в Премьер-лиге.