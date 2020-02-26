05:34 ()
Ноттингем Форест - Фенербахче 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ноттингем Форест
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фенербахче, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Фенербахче
Стамбул, Турция
27 Германия вр Штефан Ортега
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
13 Турция вр Тарык Четин
27 Португалия зщ Нелсон Семеду
14 Турция зщ Йигит Эфе Демир
67 Турция зщ Kamil Efe Uregen
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
6 Франция пз Маттео Гендузи
17 Франция пз Н'Голо Канте
45 Мали пз Доржелес Нене
21 Испания пз Марко Асенсио
9 Турция нп Керем Актюркоглу
26 Франция нп Сидики Шериф
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Витор Перейра
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче0 : 3Ноттингем Форест
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест0 : 0
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1
23.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 1
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Фенербахче
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 1
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Фенербахче3 : 1

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

