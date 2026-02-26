05:34 ()
Свернуть список

Ференцварош - Лудогорец 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ференцварош
Лудогорец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Лудогорец, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лудогорец
Разград, Болгария
99 Венгрия вр Давид Гроф
4 Аргентина зщ Mariano Gomez
28 Бельгия зщ Тон Рамакерс
22 Венгрия зщ Габор Шалай
77 Венгрия зщ Барнабаш Надь
25 Латвия пз Чебраил Макрецкис
15 Израиль пз Мохаммад Абу Фани
23 Венгрия пз Бенце Этвёш
36 Израиль нп Габи Каниховски
19 Хорватия нп Франко Ковачевич
11 Нигерия нп Юсуф Бамиделе
39 Германия вр Хендрик Бонман
17 Испания зщ Сон
55 Израиль зщ Идан Начмиас
24 Бенин зщ Оливье Вердон
3 Болгария зщ Антон Недялков
30 Бразилия пз Педро Наресси
23 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
14 Сербия пз Петар Станич
27 Бразилия пз Vinicius Nogueira
11 Бразилия нп Кайо Видал
9 Швейцария нп Квадво Дуа
Главные тренеры
Ирландия Робби Кин
Португалия Руй Мота
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лудогорец2 : 1Ференцварош
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Ференцварош3 : 1Лудогорец
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ференцварош3 : 0Лудогорец
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец0 : 0Ференцварош
12.12.2019 Лига Европы Группа H. 6-й тур Лудогорец1 : 1Ференцварош
03.10.2019 Лига Европы Группа H. 2-й тур Ференцварош0 : 3Лудогорец
17.07.2019 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Лудогорец2 : 3Ференцварош
10.07.2019 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ференцварош2 : 1Лудогорец
23.02.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 23-й тур 1 : 3Ференцварош
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лудогорец2 : 1Ференцварош
14.02.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 22-й тур 3 : 1Ференцварош
07.02.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 21-й тур Ференцварош3 : 0
01.02.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 20-й тур 0 : 1Ференцварош
23.02.2026 Болгария — Первая лига 22-й тур 2 : 1Лудогорец
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лудогорец2 : 1Ференцварош
15.02.2026 Болгария — Первая лига 21-й тур Лудогорец2 : 1
07.02.2026 Болгария — Первая лига 20-й тур 1 : 3Лудогорец
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Лудогорец1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close