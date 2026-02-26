Ференцварош - Лудогорец 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Лудогорец, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Давид Гроф
|4
|зщ
|Mariano Gomez
|28
|зщ
|Тон Рамакерс
|22
|зщ
|Габор Шалай
|77
|зщ
|Барнабаш Надь
|25
|пз
|Чебраил Макрецкис
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|23
|пз
|Бенце Этвёш
|36
|нп
|Габи Каниховски
|19
|нп
|Франко Ковачевич
|11
|нп
|Юсуф Бамиделе
|39
|вр
|Хендрик Бонман
|17
|зщ
|Сон
|55
|зщ
|Идан Начмиас
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|3
|зщ
|Антон Недялков
|30
|пз
|Педро Наресси
|23
|пз
|Дерой Дуарте
|14
|пз
|Петар Станич
|27
|пз
|Vinicius Nogueira
|11
|нп
|Кайо Видал
|9
|нп
|Квадво Дуа
|Робби Кин
|Руй Мота
|Пер Матиас Хёгмо
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|0 : 3
|17.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|10.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|23.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|14.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.02.2026
|Болгария — Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|15.02.2026
|Болгария — Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Болгария — Первая лига
|20-й тур
|1 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0