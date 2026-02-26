«Реал» победил «Бенфику» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 02:02

Завершился ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между мадридским клубом «Реал» из Испании и лиссабонской «Бенфикой» из Португалии. В этой напряжённой встрече на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде победу с результатом 2:1 одержали хозяева поля — «сливочные». В первом матче «Реал» также выиграл со счётом 1:0. Судейство матча вел Славко Винчич из Марибора, Словения.

С первых минут игры инициативу захватила «Бенфика» — на 14-й минуте Рафаэл Силва поразил ворота соперников, открыв счёт. Однако уже через две минуты «Реал» ответил быстрым голом от Орельена Тчуамени, который сравнял счёт. На 32-й минуте Арда Гюлер забил мяч за мадридцев, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Решающий гол встречи был забит Винисиусом Жуниором на 80-й минуте, который обеспечил победу своей команде.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» заработала 9 очков и заняла 24-е место в общем рейтинге команд. «Реал» с 15 очками расположился на 9-й позиции. В 1/8 финала «королевский клуб» встретится с одним из победителей пары «Манчестер Сити» — «Спортинг».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов будет сыгран на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч турнира запланирован на 30 мая 2026 года, и ожидается, что он станет ярким событием футбольного сезона.