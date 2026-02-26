05:35 ()
АЗ Алкмар - Ноа 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
АЗ Алкмар
Ноа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Ноа, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Ноа
Ереван, Армения
41 Нидерланды вр Йерун Зут
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
15 Мексика зщ Матео Чавес
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
20 Нидерланды пз Каспер Богард
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
17 Дания нп Исак Йенсен
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
27 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
92 Россия вр Алексей Площадный
19 Армения зщ Оганес Амбарцумян
3 Армения зщ Сергей Мурадян
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
44 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
33 Португалия зщ Давид Суалехе
7 Португалия пз Элдер Феррейра
88 Камерун пз Ян Этеки
14 Япония пз Такуто Осима
47 Хорватия пз Марин Яколиш
32 Босния и Герцеговина нп Нардин Мулахусейнович
Главные тренеры
Хорватия Сандро Перкович
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ноа1 : 0АЗ Алкмар
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар3 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ноа1 : 0АЗ Алкмар
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар1 : 1
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 1 ДВ
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ноа1 : 0АЗ Алкмар
04.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 0Ноа
31.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Ноа
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 2 : 0Ноа
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ноа2 : 1

