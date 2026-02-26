АЗ Алкмар - Ноа 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Ноа, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Йерун Зут
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|15
|зщ
|Матео Чавес
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|20
|пз
|Каспер Богард
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|27
|нп
|Ро-Зангело Дал
|92
|вр
|Алексей Площадный
|19
|зщ
|Оганес Амбарцумян
|3
|зщ
|Сергей Мурадян
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|44
|зщ
|Нермин Золотич
|33
|зщ
|Давид Суалехе
|7
|пз
|Элдер Феррейра
|88
|пз
|Ян Этеки
|14
|пз
|Такуто Осима
|47
|пз
|Марин Яколиш
|32
|нп
|Нардин Мулахусейнович
|Сандро Перкович
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|04.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|31.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1