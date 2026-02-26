05:35 ()
Свернуть список

Целе - Дрита 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Целе
Дрита

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Дрита, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Дрита
Гнилане, Косово
1 Словения вр Жан-Люк Лебан
2 Испания зщ Хуанхо Ньето
44 Польша зщ Лукаш Бейгер
6 Литва зщ Артемиюс Тутишкинас
27 Хорватия пз Ivan Ćalušić
8 Босния и Герцеговина пз Марио Квешич
4 Словения пз Дарко Хрка
11 Косово пз Милёт Авдюли
10 Словения нп Свит Сешлар
20 Россия нп Никита Иосифов
47 Литва нп Армандас Кучис
1 Косово вр Фатон Малоку
2 Косово зщ Бесник Красники
15 Северная Македония зщ Эгзон Бейтулай
32 Албания зщ Йорго Пелумби
26 Конго зщ Рэдди Овука
8 Германия пз Весель Лимай
14 Косово пз Альберт Дабикай
7 Косово пз Аламир Айзерай
93 Франция пз Кемело Нгуэна
25 Косово пз Ветон Туша
19 Албания нп Блерим Красники
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Дрита2 : 3Целе
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Дрита2 : 3Целе
14.02.2026 Словения — Первая лига 22-й тур Целе5 : 1
08.02.2026 Словения — Первая лига 21-й тур 3 : 1Целе
04.02.2026 Словения — Первая лига 20-й тур Целе3 : 1
01.02.2026 Словения — Первая лига 19-й тур 3 : 3Целе
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Дрита2 : 3Целе
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 3 : 0Дрита
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Дрита0 : 3
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Дрита1 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 1Дрита

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close