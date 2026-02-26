Самсунспор - Шкендия 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Шкендия, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Окан Коджук
|18
|зщ
|Зеки Явру
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|4
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|17
|зщ
|Логи Томассон
|2
|зщ
|Юсафат Мендес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|10
|пз
|Жюль Оливье Нтчам
|21
|пз
|Карло Хольс
|47
|пз
|Жорес Ассуму
|19
|пз
|Шериф Ндиайе
|24
|вр
|Бабукарр Гайе
|15
|зщ
|Имран Фетай
|26
|зщ
|Анес Меличи
|11
|зщ
|Роналдо Уэбстер
|2
|зщ
|Александр Трумчи
|4
|пз
|Решат Рамадани
|6
|пз
|Адаму Альхассан
|29
|пз
|Фабрис Тамба
|17
|пз
|Арбин Зейнулаи
|49
|пз
|Себастьян Спахиу
|7
|нп
|Бесарт Ибраими
|Томас Райс
|Торстен Финк
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|13.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|03.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1