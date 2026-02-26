05:35 ()
Самсунспор - Шкендия 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Самсунспор
Шкендия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Шкендия, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун, Турция
Шкендия
Тетово, Северная Македония
1 Турция вр Окан Коджук
18 Турция зщ Зеки Явру
37 Словакия зщ Любомир Шатка
4 Нидерланды зщ Рик ван Дронгелен
17 Исландия зщ Логи Томассон
2 Швеция зщ Юсафат Мендес
29 Конго пз Энтони Макумбу
10 Камерун пз Жюль Оливье Нтчам
21 Дания пз Карло Хольс
47 Кот-д'Ивуар пз Жорес Ассуму
19 Сенегал пз Шериф Ндиайе
24 Гамбия вр Бабукарр Гайе
15 Северная Македония зщ Имран Фетай
26 Северная Македония зщ Анес Меличи
11 Ямайка зщ Роналдо Уэбстер
2 Албания зщ Александр Трумчи
4 Северная Македония пз Решат Рамадани
6 Нигерия пз Адаму Альхассан
29 Сенегал пз Фабрис Тамба
17 Албания пз Арбин Зейнулаи
49 Албания пз Себастьян Спахиу
7 Северная Македония нп Бесарт Ибраими
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Торстен Финк
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Шкендия0 : 1Самсунспор
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 0Самсунспор
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Шкендия0 : 1Самсунспор
13.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 1Самсунспор
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Самсунспор0 : 3
03.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур Самсунспор2 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Шкендия0 : 1Самсунспор
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 0Шкендия
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Шкендия2 : 0
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 0Шкендия
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Шкендия1 : 1

