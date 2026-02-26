«ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 02:01

Завершился ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Матч прошёл на домашнем стадионе парижан – «Парк де Пренс» в столице Франции. Главным арбитром встречи выступил Иштван Ковач. Встреча завершилась ничьей с результатом 2:2.

Первый гол в этой напряжённой игре был забит на 45-й минуте полузащитником «Монако» Магнесом Аклиушем. После перерыва на 58-й минуте игрок гостей Мамаду Кулибали получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако уже на 60-й минуте защитник «ПСЖ» Маркиньос отыграл один мяч, сравняв счёт. Спустя шесть минут после этого парижский вингер Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперёд, забив отличный гол. Тем не менее, буквально на последних минутах – на 90+2-й – защитник «Монако» Джордан Тезе сумел восстановить равновесие, установив окончательный счёт 2:2.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов проявил себя надёжно, совершив два ключевых сейва, но при этом получил жёлтую карточку.

В первом матче между этими командами парижане победили со счётом 3:2, что в сумме дает преимущество 5:4. Благодаря этому «Пари Сен-Жермен» проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, продвигаясь дальше в борьбе за трофей.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Монако» набрало 10 очков и заняло 21-е место в общем рейтинге, тогда как «ПСЖ» завершил этот этап с 14 очками, расположившись на 11-й позиции.

Финальный матч нынешнего сезона Лиги чемпионов будет проведён на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Торжественное завершение турнира состоится 30 мая 2026 года, когда и определится чемпион европейского клубного футбола.