Фиорентина - Ягеллония 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ягеллония, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лука Леццерини
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Робин Госенс
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|27
|пз
|Шер Ндур
|17
|пз
|Джек Харрисон
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
|13
|зщ
|Бернарду Витал
|70
|зщ
|Анди Пельмар
|27
|зщ
|Бартломей Вдовик
|31
|пз
|Леон Флак
|7
|пз
|Алехандро Посо
|86
|пз
|Бартош Мазурек
|14
|нп
|Самед Баждар
|11
|нп
|Хесус Имас
|9
|нп
|Димитрис Раллис
|Паоло Ваноли
|Адриан Семенец
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3