05:35 ()
Свернуть список

Фиорентина - Ягеллония 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Фиорентина
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ягеллония, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Ягеллония
Белосток, Польша
1 Италия вр Лука Леццерини
29 Италия зщ Никколо Фортини
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия зщ Робин Госенс
80 Италия пз Джованни Фаббьян
8 Италия пз Роландо Мандрагора
27 Италия пз Шер Ндур
17 Англия пз Джек Харрисон
22 Италия пз Якопо Фаццини
91 Италия нп Роберто Пикколи
50 Польша вр Славомир Абрамович
15 Польша зщ Норберт Войтушек
13 Португалия зщ Бернарду Витал
70 Франция зщ Анди Пельмар
27 Польша зщ Бартломей Вдовик
31 США пз Леон Флак
7 Испания пз Алехандро Посо
86 Польша пз Бартош Мазурек
14 Босния и Герцеговина нп Самед Баждар
11 Испания нп Хесус Имас
9 Греция нп Димитрис Раллис
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3Фиорентина
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Фиорентина1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3Фиорентина
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Фиорентина
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Фиорентина2 : 2
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Фиорентина
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ягеллония1 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3Фиорентина
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ягеллония
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ягеллония4 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Ягеллония

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close