Генк - Динамо Загреб 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24956
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Генк
Динамо З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Динамо З, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Динамо З
Загреб, Хорватия
26 Австрия вр Тобиас Лаваль
77 Марокко зщ Закария Эль-Уахди
3 Испания зщ Муджаид Садик
6 Бельгия зщ Маате Сметс
18 ДР Конго зщ Жорис Кайембе-Диту
19 Эквадор зщ Яймар Медина
38 Бельгия пз Дан Хейманс
7 Бельгия пз Ярне Стёккерс
8 Бельгия пз Брайан Хейнен
10 Япония пз Дзюня Ито
23 Камерун нп Аарон Бибу
40 Хорватия вр Доминик Ливакович
25 Хорватия зщ Морис Валинчич
36 Испания зщ Серхи Домингес
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
22 Швеция зщ Маттео Перес-Винлёф
7 Хорватия пз Лука Стойкович
27 Хорватия пз Йосип Мишич
8 Словения пз Миха Зайц
30 Хорватия нп Фран Топич
71 Алжир нп Монсеф Бакрар
11 Албания нп Арбер Ходжа
Главные тренеры
Германия Торстен Финк
Бельгия Ники Хайен
Хорватия Марио Ковачевич
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Динамо З1 : 3Генк
25.11.2021 Лига Европы Группа H. 5-й тур Динамо З1 : 1Генк
30.09.2021 Лига Европы Группа H. 2-й тур Генк0 : 3Динамо З
22.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 26-й тур Генк0 : 3
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Динамо З1 : 3Генк
13.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 25-й тур 2 : 3Генк
08.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 24-й тур Генк2 : 0
01.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 23-й тур 1 : 2Генк
22.02.2026 Хорватия — Первая лига 23-й тур 0 : 4Динамо З
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Динамо З1 : 3Генк
14.02.2026 Хорватия — Первая лига 22-й тур Динамо З4 : 0
08.02.2026 Хорватия — Первая лига 21-й тур 0 : 0Динамо З
02.02.2026 Хорватия — Первая лига 20-й тур Динамо З3 : 1

