Генк - Динамо Загреб 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Динамо З, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Тобиас Лаваль
|77
|зщ
|Закария Эль-Уахди
|3
|зщ
|Муджаид Садик
|6
|зщ
|Маате Сметс
|18
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
|19
|зщ
|Яймар Медина
|38
|пз
|Дан Хейманс
|7
|пз
|Ярне Стёккерс
|8
|пз
|Брайан Хейнен
|10
|пз
|Дзюня Ито
|23
|нп
|Аарон Бибу
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|25
|зщ
|Морис Валинчич
|36
|зщ
|Серхи Домингес
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|22
|зщ
|Маттео Перес-Винлёф
|7
|пз
|Лука Стойкович
|27
|пз
|Йосип Мишич
|8
|пз
|Миха Зайц
|30
|нп
|Фран Топич
|71
|нп
|Монсеф Бакрар
|11
|нп
|Арбер Ходжа
|Торстен Финк
|Ники Хайен
|Марио Ковачевич
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|25.11.2021
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|1 : 1
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|0 : 3
|22.02.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|26-й тур
|0 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|13.02.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|25-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|24-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|23-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|23-й тур
|0 : 4
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|14.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|22-й тур
|4 : 0
|08.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|20-й тур
|3 : 1