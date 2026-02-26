05:35 ()
Кристал Пэлас - Зриньски 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Кристал Пэлас
Зриньски

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Зриньски, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
23 Франция пз Джейди Канво
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
24 Хорватия пз Борна Соса
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
18 Босния и Герцеговина вр Горан Карачич
19 Хорватия зщ Марко Вранькович
4 Босния и Герцеговина зщ Хрвое Баришич
55 Хорватия зщ Дуе Дуймович
12 Хорватия зщ Петар Мамич
30 Хорватия пз Невен Джурасек
21 Босния и Герцеговина пз Игорь Савич
77 Хорватия пз Карло Абрамович
20 Хорватия пз Антонио Иванчич
9 Хорватия пз Лео Микич
25 Хорватия пз Марио Чуже
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Хорватия Игор Штимац
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Зриньски1 : 1Кристал Пэлас
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас2 : 3
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
22.02.2026 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 22-й тур Зриньски1 : 1
14.02.2026 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 21-й тур 3 : 0Зриньски
06.02.2026 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 20-й тур Зриньски1 : 0
21.12.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Зриньски

