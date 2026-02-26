Кристал Пэлас - Зриньски 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Зриньски, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|34
|зщ
|Шади Риад
|23
|пз
|Джейди Канво
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|24
|пз
|Борна Соса
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|18
|вр
|Горан Карачич
|19
|зщ
|Марко Вранькович
|4
|зщ
|Хрвое Баришич
|55
|зщ
|Дуе Дуймович
|12
|зщ
|Петар Мамич
|30
|пз
|Невен Джурасек
|21
|пз
|Игорь Савич
|77
|пз
|Карло Абрамович
|20
|пз
|Антонио Иванчич
|9
|пз
|Лео Микич
|25
|пз
|Марио Чуже
|Оливер Гласнер
|Игор Штимац
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|14.02.2026
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|06.02.2026
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1