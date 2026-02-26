Палмейрас - Флуминенсе 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2026 02:30
26 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 4-й тур
2-й тайм, 90+7'
2 : 1
- 9'1:0Витор Уго Роке Феррейра
- 13'2:0Аллан
- 35'Келлвен
- 62'Джон Арьяс
- 88'Марлон Фрейтас
0'
45'
90'
- 8'Дейвсон Фабио
- 30'Хуан Фрейтес
- 34'Мартинелли
- 40'2:1Лусиано Акоста
- 69'Игнасио
Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 4-й тур
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
|1
|вр
|Карлос Мигел
|12
|зщ
|Келлвен
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|26
|зщ
|Мурило
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|40
|пз
|Аллан
87'
|8
|пз
|Андреас Перейра
70'
|17
|пз
|Марлон Фрейтас
|18
|пз
|Маурисио
|42
|нп
|Хосе Лопес
|9
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
70'
|30
|пз
|Лукас Эвангелиста
70'
|19
|нп
|Рамон Соса
70'
|7
|пз
|Фелипе Андерсон
87'
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|23
|зщ
|Гуга
|4
|зщ
|Игнасио
|22
|зщ
|Хуан Фрейтес
|13
|зщ
|Гильерме Арана
|5
|пз
|Факундо Берналь
25'
|8
|пз
|Мартинелли
62'
|32
|пз
|Лусиано Акоста
46'
|10
|пз
|Гансо
87'
|11
|нп
|Джефферсон Саварино
|90
|нп
|Кевин Серна
62'
|94
|пз
|Отавио
25'
|7
|пз
|Йеферсон Сотельдо
46'
|35
|пз
|Эркулес Перейра ду Насименту
62'
|9
|нп
|Джон Кеннеди
62'
|30
|нп
|Сантьяго Морено
87'
Запасные
|14
|вр
|Марсело Ломба
|3
|зщ
|Бруно Фукс
|6
|зщ
|Жефте
|4
|пз
|Агустин Хьяй
|48
|пз
|Larson Santos
|50
|пз
|Луис Пачеко
|11
|нп
|Джон Арьяс
|31
|нп
|Луиги
|56
|Arthur Gabriel
|98
|вр
|Витор Эудес
|2
|зщ
|Самуэл Шавьер
|3
|зщ
|Jemmes
|6
|зщ
|Рене
|21
|зщ
|Игор Рабелло
|15
|Reis Matheus
|39
|Keven Samuel
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
История личных встреч
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|24.07.2025
|Бразилия — Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|25.07.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|15.11.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|25.07.2021
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|5 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|0 : 3
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|06.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сан-Паулу
|4
|10
|2
|Палмейрас
|3
|7
|3
|Коринтианс
|4
|7
|4
|Флуминенсе
|3
|7
|5
|Баия
|3
|7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|7
|7
|Ред Булл Брагантино
|4
|7
|8
|Гремио
|4
|6
|9
|Шапекоэнсе
|3
|5
|10
|Мирасол
|3
|5
|11
|Фламенго
|3
|4
|12
|Коритиба
|4
|4
|13
|Ботафого
|3
|3
|14
|Витория
|3
|3
|15
|Ремо
|4
|3
|16
|Атлетико Минейро
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Крузейро
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Васко да Гама
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Сантос
|3
|1