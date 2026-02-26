05:35 ()
Свернуть список

Палмейрас - Флуминенсе 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2026 02:30
26 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 4-й тур
Палмейрас
2-й тайм, 90+7'
2 : 1
Флуминенсе

  • 9'
    1:0
    Витор Уго Роке Феррейра
  • 13'
    2:0
    Аллан
  • 35'
    Келлвен
  • 62'
    Джон Арьяс
  • 88'
    Марлон Фрейтас
0'
45'
90'
  • 8'
    Дейвсон Фабио
  • 30'
    Хуан Фрейтес
  • 34'
    Мартинелли
  • 40'
    2:1
    Лусиано Акоста
  • 69'
    Игнасио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Флуминенсе, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
1БразилияврКарлос Мигел
12Бразилиязщ Келлвен
15ПарагвайзщГуставо Гомес
26Бразилиязщ Мурило
22УругвайзщХоакин Пикерес
40Бразилияпз Аллан
87'
8БразилияпзАндреас Перейра
70'
17БразилияпзМарлон Фрейтас
18Бразилияпз Маурисио
42АргентинанпХосе Лопес
9БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
70'
30БразилияпзЛукас Эвангелиста
70'
19ПарагвайнпРамон Соса
70'
7БразилияпзФелипе Андерсон
87'
1БразилияврДейвсон Фабио
23Бразилиязщ Гуга
4Бразилиязщ Игнасио
22АргентиназщХуан Фрейтес
13БразилиязщГильерме Арана
5УругвайпзФакундо Берналь
25'
8Бразилияпз Мартинелли
62'
32АргентинапзЛусиано Акоста
46'
10Бразилияпз Гансо
87'
11ВенесуэланпДжефферсон Саварино
90КолумбиянпКевин Серна
62'
94Бразилияпз Отавио
25'
7ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
46'
35БразилияпзЭркулес Перейра ду Насименту
62'
9БразилиянпДжон Кеннеди
62'
30КолумбиянпСантьяго Морено
87'
Запасные
14БразилияврМарсело Ломба
3БразилиязщБруно Фукс
6Бразилиязщ Жефте
4АргентинапзАгустин Хьяй
48БразилияпзLarson Santos
50БразилияпзЛуис Пачеко
11КолумбиянпДжон Арьяс
31Бразилиянп Луиги
56БразилияArthur Gabriel
98БразилияврВитор Эудес
2БразилиязщСамуэл Шавьер
3Бразилиязщ Jemmes
6Бразилиязщ Рене
21БразилиязщИгор Рабелло
15БразилияReis Matheus
39Бразилия Keven Samuel
Главные тренеры
ПортугалияАбел Феррейра
ПортугалияАбел Феррейра
История личных встреч
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Палмейрас0 : 0Флуминенсе
24.07.2025 Бразилия — Серия А 16-й тур Флуминенсе1 : 2Палмейрас
08.12.2024 Бразилия - Серия А 38-й тур Палмейрас0 : 1Флуминенсе
25.07.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур Флуминенсе1 : 0Палмейрас
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Палмейрас1 : 0Флуминенсе
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Флуминенсе2 : 1Палмейрас
28.08.2022 Бразилия - Серия А 24-й тур Флуминенсе1 : 1Палмейрас
08.05.2022 Бразилия - Серия А 5-й тур Палмейрас1 : 1Флуминенсе
15.11.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Флуминенсе2 : 1Палмейрас
25.07.2021 Бразилия - Серия А 13-й тур Палмейрас1 : 0Флуминенсе
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур 1 : 3Палмейрас
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Палмейрас5 : 1
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 2 : 2Палмейрас
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 1 : 3Палмейрас
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур 0 : 3Палмейрас
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур Флуминенсе1 : 0
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 1 : 1Флуминенсе
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Флуминенсе2 : 1
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Флуминенсе2 : 0
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 1 : 2Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Сан-Паулу410
2 Палмейрас37
3 Коринтианс47
4 Флуминенсе37
5 Баия37
6 Атлетико Паранаэнсе47
7 Ред Булл Брагантино47
8 Гремио46
9 Шапекоэнсе35
10 Мирасол35
11 Фламенго34
12 Коритиба44
13 Ботафого33
14 Витория33
15 Ремо43
16 Атлетико Минейро42
17
Зона вылета
Интернасьонал42
18
Зона вылета
Крузейро42
19
Зона вылета
Васко да Гама31
20
Зона вылета
Сантос31

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close