Риека - Омония 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Риека
Омония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Омония, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Омония
Никосия, Кипр
13 Босния и Герцеговина вр Мартин Зломислич
28 Хорватия зщ Тео Баришич
45 Хорватия зщ Анте Майсторович
34 Сербия зщ Младен Деветак
22 Хорватия зщ Анте Ореч
26 Португалия пз Тиагу Данташ
55 Перу пз Alfonso Barco
8 Словения пз Деян Петрович
23 Литва пз Юстас Ласицкас
10 Хорватия пз Тони Фрук
77 Хорватия нп Анте Матей Юрич
40 Кипр вр Фабиано
21 Греция зщ Яннис Масурас
5 Мали зщ Сену Кулибали
29 Словения зщ Юре Балковец
82 Кипр зщ Андреас Христу
28 Англия пз Мозес Одубаджо
74 Кипр пз Панайотис Андреу
6 Нидерланды пз Карел Эйтинг
7 Кабо-Верде пз Вилли Семедо
22 Швеция пз Муамер Танкович
19 Марокко нп Райан Ммаэ
Главные тренеры
Черногория Радомир Джалович
Испания Виктор Санчес
Греция Яннис Анастасиу
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония0 : 1Риека
27.07.2006 Кубок УЕФА 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Омония2 : 1Риека
13.07.2006 Кубок УЕФА 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека2 : 2Омония
22.02.2026 Хорватия — Первая лига 23-й тур 1 : 0Риека
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония0 : 1Риека
14.02.2026 Хорватия — Первая лига 22-й тур Риека3 : 1
08.02.2026 Хорватия — Первая лига 21-й тур Риека0 : 0
01.02.2026 Хорватия — Первая лига 20-й тур 1 : 0Риека
22.02.2026 Кипр — Первый дивизион 23-й тур 1 : 0Омония
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония0 : 1Риека
14.02.2026 Кипр — Первый дивизион 22-й тур Омония3 : 0
08.02.2026 Кипр — Первый дивизион 21-й тур 2 : 4Омония
01.02.2026 Кипр — Первый дивизион 20-й тур Омония1 : 0

