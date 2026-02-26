Риека - Омония 26 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Омония, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мартин Зломислич
|28
|зщ
|Тео Баришич
|45
|зщ
|Анте Майсторович
|34
|зщ
|Младен Деветак
|22
|зщ
|Анте Ореч
|26
|пз
|Тиагу Данташ
|55
|пз
|Alfonso Barco
|8
|пз
|Деян Петрович
|23
|пз
|Юстас Ласицкас
|10
|пз
|Тони Фрук
|77
|нп
|Анте Матей Юрич
|40
|вр
|Фабиано
|21
|зщ
|Яннис Масурас
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|29
|зщ
|Юре Балковец
|82
|зщ
|Андреас Христу
|28
|пз
|Мозес Одубаджо
|74
|пз
|Панайотис Андреу
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|7
|пз
|Вилли Семедо
|22
|пз
|Муамер Танкович
|19
|нп
|Райан Ммаэ
|Радомир Джалович
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
|Яннис Анастасиу
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|27.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|22.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 4
|01.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0