«Ювентус» выиграл у «Галатасарая» в меньшинстве, но не прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 02:03

Завершился ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором сошлись «Ювентус» и «Галатасарай». Игра проходила в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась победой хозяев с результатом 3:2.

В составе «Ювентуса» отличились Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Стоит отметить, что с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли, однако смогли забить два важных гола.

У «Галатасарая» в овертайме голами отметились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.

Напомним, что в первом матче «Галатасарай» разгромил «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам двух игр именно стамбульская команда пробилась в 1/8 финала турнира.

По результатам группового этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков, заняв 13-е место, а стамбульский клуб набрал 10 очков и расположился на 20-м месте.

Финальный матч этого розыгрыша состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий поединок запланирован на 30 мая 2026 года.