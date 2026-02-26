Лех - КуПС 26 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - КуПС, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|27
|зщ
|Войцех Монка
|16
|зщ
|Антонио Милич
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|43
|пз
|Антони Козубаль
|24
|пз
|Филип Ягелло
|88
|пз
|Taofeek Ismaheel
|77
|пз
|Луис Пальма
|99
|нп
|Пабло Родригес
|9
|нп
|Микаэль Исхак
|1
|вр
|Йоханнес Крайдль
|6
|зщ
|Саку Саволайнен
|29
|зщ
|Аксели Пуукко
|23
|зщ
|Артту Лётьёнен
|33
|зщ
|Танели Хямяляйнен
|24
|зщ
|Боб Нии Арма
|10
|пз
|Валентин Гаск
|13
|пз
|Нийло Куясало
|34
|нп
|Отто Руоппи
|8
|нп
|Петтери Пеннанен
|9
|нп
|Густав Энгвалль
|Яркко Висс
|Миика Нуутинен
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|0 : 2