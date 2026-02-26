05:35 ()
Свернуть список

Лех - КуПС 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Лех П
КуПС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - КуПС, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
КуПС
Куопио, Финляндия
41 Польша вр Бартош Мрозек
2 Португалия зщ Жоэл Перейра
27 Польша зщ Войцех Монка
16 Хорватия зщ Антонио Милич
15 Польша зщ Михал Гургуль
43 Польша пз Антони Козубаль
24 Польша пз Филип Ягелло
88 Нигерия пз Taofeek Ismaheel
77 Гондурас пз Луис Пальма
99 Испания нп Пабло Родригес
9 Швеция нп Микаэль Исхак
1 Австрия вр Йоханнес Крайдль
6 Финляндия зщ Саку Саволайнен
29 Финляндия зщ Аксели Пуукко
23 Финляндия зщ Артту Лётьёнен
33 Финляндия зщ Танели Хямяляйнен
24 Гана зщ Боб Нии Арма
10 Аргентина пз Валентин Гаск
13 Финляндия пз Нийло Куясало
34 Финляндия нп Отто Руоппи
8 Финляндия нп Петтери Пеннанен
9 Швеция нп Густав Энгвалль
Главные тренеры
Финляндия Яркко Висс
Финляндия Миика Нуутинен
История личных встреч
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч КуПС0 : 2Лех П
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Лех П
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч КуПС0 : 2Лех П
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 1Лех П
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 0Лех П
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч КуПС0 : 2Лех П
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 2 : 2КуПС
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур КуПС0 : 0
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 0КуПС
09.11.2025 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 10-й тур 0 : 2КуПС

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close