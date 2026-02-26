05:34 ()
Црвена Звезда - Лилль 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Црвена Звезда
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Лилль, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Лилль
Лилль, Франция
1 Бразилия вр Лима Матеус
25 Сербия зщ Страхиня Эракович
5 Бразилия зщ Родригао
30 Нигерия зщ Франклин Тебо Ученна
66 Южная Корея зщ Сол Юн Ву
23 Армения зщ Наир Тикнизян
20 Португалия пз Томас Гендель
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
10 Сербия пз Александар Катаи
17 Бразилия нп Бруно Дуарте
42 Нидерланды нп Jay Enem
1 Турция вр Берке Озер
3 Бельгия зщ Натан Нгой
23 Алжир зщ Айсса Манди
15 Франция зщ Ромен Перро
28 Франция пз Гаэтан Перрен
27 Португалия пз Фелиш Коррея
32 Франция пз Айюб Буадди
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
Главные тренеры
Сербия Владан Милоевич
Сербия Деян Станкович
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лилль0 : 1Црвена Звезда
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Црвена Звезда1 : 0Лилль
22.02.2026 Сербия — Суперлига 24-й тур Црвена Звезда3 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лилль0 : 1Црвена Звезда
14.02.2026 Сербия — Суперлига 23-й тур 0 : 3Црвена Звезда
07.02.2026 Сербия — Суперлига 22-й тур Црвена Звезда5 : 0
01.02.2026 Сербия — Суперлига 21-й тур 1 : 3Црвена Звезда
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 0 : 1Лилль
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лилль0 : 1Црвена Звезда
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Лилль1 : 1
06.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Лилль
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Лилль

