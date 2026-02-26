Црвена Звезда - Лилль 26 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Лилль, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лима Матеус
|25
|зщ
|Страхиня Эракович
|5
|зщ
|Родригао
|30
|зщ
|Франклин Тебо Ученна
|66
|зщ
|Сол Юн Ву
|23
|зщ
|Наир Тикнизян
|20
|пз
|Томас Гендель
|33
|пз
|Раде Крунич
|10
|пз
|Александар Катаи
|17
|нп
|Бруно Дуарте
|42
|нп
|Jay Enem
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|32
|пз
|Айюб Буадди
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|Владан Милоевич
|Деян Станкович
|Бруно Женезио
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Сербия — Суперлига
|24-й тур
|3 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|5 : 0
|01.02.2026
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 3
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0