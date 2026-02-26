05:34 ()
Виктория Пльзень - Панатинаикос 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Виктория Пльзень
Панатинаикос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Панатинаикос, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Панатинаикос
Афины, Греция
44 Австрия вр Флориан Вигеле
40 Либерия зщ Сампсон Дью
5 Чехия зщ Карел Спачил
4 Чехия зщ Jakub Chalupa
99 Босния и Герцеговина пз Амар Мемич
6 Чехия пз Лукаш Черв
17 Словакия пз Патрик Грошовски
9 Чехия пз Денис Вишински
19 Франция пз Шейк Суаре
18 Чехия пз Томаш Ладра
11 Чехия нп Матей Выдра
40 Кот-д'Ивуар вр Альбан Лафон
15 Исландия зщ Сверрир Ингасон
14 США зщ Эрик Палмер-Браун
5 Алжир зщ Ахмед Туба
2 Италия зщ Давиде Калабрия
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
11 Греция пз Анастасиос Бакасетас
8 Португалия пз Ренату Саншеш
72 Сербия пз Милош Пантович
20 Аргентина нп Висенте Таборда
7 Греция нп Andrews Tetteh
Чехия Мартин Гиски
Греция Христос Контис
Испания Рафаэль Бенитес
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Панатинаикос2 : 2Виктория Пльзень
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Панатинаикос0 : 0Виктория Пльзень
22.02.2026 Чехия — Высшая лига 23-й тур Виктория Пльзень0 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Панатинаикос2 : 2Виктория Пльзень
14.02.2026 Чехия — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
08.02.2026 Чехия — Высшая лига 21-й тур Виктория Пльзень3 : 1
01.02.2026 Чехия — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Виктория Пльзень
22.02.2026 Греция — Суперлига 22-й тур 0 : 2Панатинаикос
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Панатинаикос2 : 2Виктория Пльзень
15.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур Панатинаикос1 : 1
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур 0 : 1Панатинаикос
01.02.2026 Греция — Суперлига 19-й тур Панатинаикос3 : 0

