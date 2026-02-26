Виктория Пльзень - Панатинаикос 26 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Панатинаикос, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|44
|вр
|Флориан Вигеле
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|5
|зщ
|Карел Спачил
|4
|зщ
|Jakub Chalupa
|99
|пз
|Амар Мемич
|6
|пз
|Лукаш Черв
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|9
|пз
|Денис Вишински
|19
|пз
|Шейк Суаре
|18
|пз
|Томаш Ладра
|11
|нп
|Матей Выдра
|40
|вр
|Альбан Лафон
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|14
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|8
|пз
|Ренату Саншеш
|72
|пз
|Милош Пантович
|20
|нп
|Висенте Таборда
|7
|нп
|Andrews Tetteh
|Мартин Гиски
|Христос Контис
|Рафаэль Бенитес
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|14.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 2
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|15.02.2026
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|3 : 0