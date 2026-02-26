Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026

Дата публикации: 26-02-2026 02:07

Завершился стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, и теперь известны пары 1/8 финала главного еврокубкового турнира Европы.

Лига чемпионов. Пары 1/8 финала.

«ПСЖ» – «Барселона» / «Челси»;

«Галатасарай» – «Ливерпуль» / «Тоттенхэм»;

«Реал» Мадрид – «Спортинг» / «Манчестер Сити»;

«Аталанта» – «Арсенал» / «Бавария»;

«Ньюкасл Юнайтед» – «Челси» / «Барселона»;

«Атлетико» Мадрид – «Тоттенхэм» / «Ливерпуль»;

«Будё-Глимт» – «Манчестер Сити» / «Спортинг»;

«Байер» – «Бавария» / «Арсенал».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля, начало процедуры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стоит напомнить, что первые игры 1/8 финала пройдут 10 и 11 марта 2026 года, а ответные – 17 и 18 марта. Финал турнира запланирован на 30 мая 2026 года и пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Этап плей-офф традиционно обещает быть напряжённым и захватывающим, ведь в борьбу вступают сильнейшие клубы Европы, стремящиеся завоевать престижный трофей Лиги чемпионов. Интрига сохраняется до последнего, и поклонники футбола с нетерпением ждут каждого матча, который непременно подарит множество ярких моментов и неожиданных результатов. Следите за событиями в еврокубках, ведь впереди нас ждёт много интересного!