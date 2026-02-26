05:34 ()
Сельта - ПАОК 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
26 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Сельта
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - ПАОК, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго, Испания
ПАОК
Салоники, Греция
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
4 Гана зщ Джозеф Айду
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания пз Оскар Мингеса
16 Испания пз Мигель Роман
6 Гвинея пз Илаш Мориба
5 Испания пз Серхио Каррейра
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
99 Греция вр Антонис Цифцис
3 Англия зщ Джонджо Кенни
4 Италия зщ Алессандро Вольякко
16 Польша зщ Томаш Кендзёра
32 Шотландия зщ Грег Тейлор
2 Гвинея пз Мохамед Камара
27 Россия пз Магомед Оздоев
20 Греция пз Христос Зафейрис
11 Бразилия пз Тайсон
52 Греция нп Димитриос Хацидис
7 Греция нп Георгиос Якумакис
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Румыния Рэзван Луческу
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Сельта
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Сельта3 : 1ПАОК
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Сельта2 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Сельта
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 2Сельта
06.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Сельта1 : 2
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Сельта
22.02.2026 Греция — Суперлига 22-й тур 1 : 1ПАОК
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Сельта
15.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур ПАОК0 : 0
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур 0 : 0ПАОК
01.02.2026 Греция — Суперлига 19-й тур ПАОК4 : 1

