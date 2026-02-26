Сельта - ПАОК 26 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - ПАОК, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|4
|зщ
|Джозеф Айду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|пз
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|99
|вр
|Антонис Цифцис
|3
|зщ
|Джонджо Кенни
|4
|зщ
|Алессандро Вольякко
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Грег Тейлор
|2
|пз
|Мохамед Камара
|27
|пз
|Магомед Оздоев
|20
|пз
|Христос Зафейрис
|11
|пз
|Тайсон
|52
|нп
|Димитриос Хацидис
|7
|нп
|Георгиос Якумакис
|Клаудио Хиральдес
|Рэзван Луческу
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|15.02.2026
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|4 : 1