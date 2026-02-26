Штутгарт - Селтик 26 Февраля смотреть матч
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Селтик, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|14
|зщ
|Лука Хакес
|29
|зщ
|Финн Ельч
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|30
|пз
|Чема Андрес
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|26
|нп
|Дениз Ундав
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|22
|зщ
|Хулиан Араухо
|6
|зщ
|Остон Трасти
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|23
|пз
|Себастьян Тунекти
|8
|нп
|Беньямин Нюгрен
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|11
|нп
|Томаш Чванчара
|Себастьян Хёнес
|Брендан Роджерс
|Уилфрид Нэнси
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|04.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|22.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|15.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|11.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ