Штутгарт - Селтик 26 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 26-02-2026 19:45
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
26 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Штутгарт
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Селтик, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Селтик
Глазго, Шотландия
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
14 Швейцария зщ Лука Хакес
29 Германия зщ Финн Ельч
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
30 Испания пз Чема Андрес
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
26 Германия нп Дениз Ундав
18 Германия нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Дания вр Каспер Шмейхель
22 Мексика зщ Хулиан Араухо
6 США зщ Остон Трасти
5 Ирландия зщ Лиам Скэйлз
63 Шотландия зщ Киран Тирни
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
28 Португалия пз Паулу Бернарду
23 Тунис пз Себастьян Тунекти
8 Швеция нп Беньямин Нюгрен
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
11 Чехия нп Томаш Чванчара
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Франция Уилфрид Нэнси
История личных встреч
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 4Штутгарт
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 3Штутгарт
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт3 : 1
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 1Штутгарт
04.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 0 : 3Штутгарт
22.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур Селтик1 : 2
15.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 3Селтик
11.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур Селтик2 : 1
07.02.2026 Кубок Шотландии 1/8 финала Селтик2 : 1 ДВ

