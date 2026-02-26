Гвардиола обратился к Холанну с просьбой по поводу «Реала»

Дата публикации: 26-02-2026 14:26

Пресса связывает Эрлинга Холанна с клубом «Реал». Подписать ведущего бомбардира мадридской команды будет нелегко, однако если сам Холанн проявит инициативу, то трансфер вполне возможен.

Как сообщает издание El Nacional, на фоне многочисленных слухов в ситуацию вмешался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Тренер якобы попросил Холанна не отвлекаться на предложения «Реала» в ближайшие месяцы. Для Гвардиолы очень важно, чтобы форвард оставался максимально сосредоточенным на игре в ключевые моменты текущего сезона и приносил максимальную пользу своей команде.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Эрлинга Холанна в 200 миллионов евро. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» действует до середины 2034 года, что придаёт клубу дополнительную уверенность в удержании игрока. Тем не менее, учитывая высокий уровень заинтересованности со стороны других топ-клубов Европы, трансфер Холанна в будущем остаётся в списке возможных вариантов.

Стоит отметить, что сам Холанн демонстрирует впечатляющие результаты в этом сезоне, что только увеличивает его привлекательность для ведущих европейских грандов. При этом «Манчестер Сити» рассчитывает сохранить стабильность в атаке, поэтому Гвардиола придаёт большое значение психологическому состоянию своего футболиста и хочет избежать отвлекающих факторов, которые могут повлиять на форму Холанна.