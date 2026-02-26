Озвучен рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Дата публикации: 26-02-2026 14:28

Журналисты известного портала Goal обновили свой рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов по итогам стыковых матчей. Лидером рейтинга по-прежнему остаётся лондонский «Арсенал». Примечательно, что «канониры» ещё ни разу в своей истории не становились обладателями знаменитого «ушастого трофея». Впервые они дошли до финала в 2006 году, где уступили «Барселоне» с минимальным счётом 1:2.

На втором месте расположилась «Бавария», а на третью позицию поднялся «Манчестер Сити», который демонстрирует уверенную игру в текущем сезоне.

Дальше в рейтинге идут команды в следующем порядке: «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Реал Мадрид», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Спортинг», «Ньюкасл Юнайтед», «Аталанта», «Будё-Глимт», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Байер». Все эти клубы остаются серьёзными претендентами на высокие места в турнире.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл именно «ПСЖ», который продемонстрировал впечатляющую игру и завоевал свой первый титул в истории.