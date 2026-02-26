Наставник «Лилля» Женезио рассказал о своих прогнозах на ответный поединок Лиги Европы против «Црвены Звезды»

Дата публикации: 26-02-2026 13:57

Главный тренер французского клуба «Лилль» Бруно Женезио поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча плей-офф Лиги Европы против сербской команды «Црвена Звезда». Игра пройдёт сегодня, 26 февраля. В первом поединке «Лилль» уступил дома с минимальным счётом — 0:1.

По словам тренера, если команда не изменит свой подход по сравнению с первым матчем, то это будет означать, что они не справляются со своей задачей на должном уровне. В первой встрече команда выступила слабо, поскольку соперник взял верх тактически и физически. Особенно заметна была недостаточная слаженность в действиях в первом тайме. Прессинг «Лилля» был недостаточно организован, что усложняло борьбу с технически сильной командой — отдавать мяч и создавать голевые моменты было крайне трудно.

«Црвена Звезда» не знает поражений уже почти три месяца — она остаётся непобеждённой в 11 матчах подряд, что говорит об уверенности команды и качественной работе тренера, который сумел максимально раскрыть потенциал своих игроков. Мы хотим показать, что матч в Лилле не отражает наших реальных сил, и сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше, хотя понимаем, что это будет непросто. В этой паре сербская команда является фаворитом», — цитирует слова Бруно Женезио официальный сайт УЕФА.