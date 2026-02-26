Защитник «Арсенала» Бен Уайт может продолжить свою карьеру в Испании

Дата публикации: 26-02-2026 14:24

Согласно информации от El Nacional, лондонский клуб готов расстаться с футболистом уже этим летом. «Канониры» предложили свои услуги 28-летнего игрока каталонской «Барселоне». На данный момент остаётся неизвестным, заинтересована ли «сине-гранатовая» команда в данном трансфере.

Бен Уайт присоединился к «Арсеналу» из «Брайтона» в 2021 году за сумму 58 миллионов евро. Его текущий контракт с лондонской командой действует до 30 июня 2028 года. В сезоне, который проходит, защитник сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. По оценкам портала transfermarkt, стоимость Уайта составляет примерно 30 миллионов евро.

Рассматривается возможность, что смена клуба и переезд в Испанию может положительно сказаться на карьере футболиста и дать ему новые вызовы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Помимо «Барселоны», интерес к игроку может проявить и ряд других европейских команд, которые нуждаются в опытном защитнике с навыками игры в обороне и атаке.