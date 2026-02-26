Наставник «Црвены Звезды» Станкович рассчитывает на ещё более напористую игру «Лилля»

Дата публикации: 26-02-2026 13:56

Главный тренер сербской команды «Црвена Звезда» Деян Станкович поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы против французского клуба «Лилл». Игра пройдет сегодня, 26 февраля. Напомним, в первом поединке «Црвена Звезда» одержала победу со счетом 1:0.

Станкович отметил: «Нам потребуется большое терпение, а также поддержка трибун, поскольку болельщики должны уметь ждать. В ходе матча мы и соперник будем допускать ошибки, и наша задача — защищаться на том же уровне, что и они. Очень важен наш 12-й игрок — болельщики. Если мы допустим ошибку, нужно быстро ее преодолеть и идти вперед. Конечно, давление со стороны «Лилля» будет сильным. В определённые моменты мы можем оказаться под серьезным прессингом, но важно оставаться компактными и организованными.»

«Я ожидаю, что «Лилл» покажет еще более агрессивную игру, чем в первом матче. Они уже продемонстрировали сильное давление у себя дома, что не стало для нас неожиданностью. Французский футбол входит в число лучших в Европе, а «Лилл» — это качественная и опытная команда. Вместе с тем, мы ответили им за счет большой беговой работы, силы и веры в свои силы. Здесь, на своем поле, ожидаю, что они будут пытаться играть более вертикально и активно атаковать», — отметил тренер, его слова приводит официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сегодняшняя встреча обещает быть напряженной и интересной, и многое будет зависеть от выдержки и тактической грамотности игроков «Црвены Звезды». Их задачи — сохранять спокойствие под давлением соперника, использовать ошибки «Лилля» и не терять концентрацию на протяжении всех 90 минут, чтобы закрепить успех первого матча и выйти в следующий раунд турнира.