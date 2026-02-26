Тренер «Боруссии» Ковач отметил, что «Аталанта» сыграла подобно их выступлению в первом матче

Дата публикации: 26-02-2026 13:55

Главный тренер дортмундской немецкой «Боруссии» Нико Ковач поделился своим мнением о поражении в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» со счётом 1:4. В итоге «Боруссия» не смогла пробиться в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч 3:4.

Ковач заявил: «Прежде всего хочется поздравить «Аталанту». Они сыграли столь же эффективно, как и мы в первом матче. К сожалению, нам не удалось реализовать нашу игру, если не считать единственного гола. Матч получился крайне сложным, с большим количеством допущенных ошибок, а в Лиге чемпионов за них зачастую приходится дорого расплачиваться». Эти слова были взяты с официального сайта УЕФА.

В самом конце встречи двое игроков «Боруссии» — Нико Шлоттербек и Рами Бенсебаини — получили красные карточки и были удалены с поля. Со стороны «Аталанты» красную карточку получил Джорджио Скальвини.

Таким образом, дортмундская команда не смогла показать должную эффективность и стабильность, что в итоге сказалось на итоговом результате в столь важном для команды турнире. Несмотря на неудачу, Нико Ковач отметил высокий уровень соперника и важность получения такого опыта для своих игроков в Лиге чемпионов.