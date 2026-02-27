Вулверхэмптон - Астон Вилла 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|3
|зщ
|Уго Буэно
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|7
|пз
|Андре Триндаде
|9
|нп
|Адам Армстронг
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|36
|нп
|Матеус Мане
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|31
|нп
|Леон Бэйли
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|Роб Эдвардс
|Унаи Эмери
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10