03:48 ()
Свернуть список

Вулверхэмптон - Астон Вилла 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
27 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
24 Португалия зщ Тоти
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
3 Испания зщ Уго Буэно
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
7 Бразилия пз Андре Триндаде
9 Англия нп Адам Армстронг
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
36 Англия нп Матеус Мане
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия пз Морган Роджерс
21 Бразилия пз Дуглас Луис
31 Ямайка нп Леон Бэйли
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла1 : 0Вулверхэмптон
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Вулверхэмптон
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 1Астон Вилла
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Астон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 2
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Вулверхэмптон
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Вулверхэмптон
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 3
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла1 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Астон Вилла
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close