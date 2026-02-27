Леванте - Алавес 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Алавес, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|24
|пз
|Карлос Альварес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|14
|пз
|Юго Рагубер
|26
|нп
|Карим Тунде
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|27
|нп
|Пако Кортес
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|7
|зщ
|Анхель Перес
|24
|зщ
|Виктор Парада
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Эдуардо Коудет
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|29.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 0
|12.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Алавес
|25
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|26
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17