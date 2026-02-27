03:48 ()
Леванте - Алавес 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 22:00
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
27 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Леванте
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Алавес, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Алавес
Витория
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
2 Аргентина зщ Матиас Морено
24 Испания пз Карлос Альварес
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
14 Франция пз Юго Рагубер
26 Испания нп Карим Тунде
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
27 Испания нп Пако Кортес
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
7 Испания зщ Анхель Перес
24 Испания зщ Виктор Парада
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
10 Испания пз Карлес Аленья
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Аргентина Эдуардо Коудет
История личных встреч
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Алавес2 : 1Леванте
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Леванте0 : 1 ДВАлавес
11.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Алавес0 : 0Леванте
29.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте2 : 0Алавес
12.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Алавес0 : 2Леванте
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Леванте3 : 1Алавес
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Алавес2 : 1Леванте
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2Леванте
08.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Леванте1 : 1Алавес
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Леванте0 : 1Алавес
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 3 : 0Леванте
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур Леванте0 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Леванте0 : 2
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 2Леванте
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Леванте0 : 0
23.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Алавес2 : 2
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Алавес
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 2
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Алавес2 : 3
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 2Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2551
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Алавес2527
15 Райо Вальекано2426
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

